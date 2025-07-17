Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла, чтобы подойти к гробу Митты

Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла, чтобы подойти к гробу Александра Митты. Об этом сообщает The Voice.

17 июля в Центральном доме литераторов прошла церемония прощания с Александром Миттой. Проводить режиссера в последний путь пришли Константин Эрнст, Михаил Горевой, Алексей Агранович и Татьяна Тарасова. Из-за проблем со здоровьем тренер по фигурному катанию уже много лет передвигается в инвалидной коляске, однако во время траурной церемонии она встала с помощью сопровождающего и медленно подошла к гробу. Тарасова возложила букет белых роз.

Судя по опубликованным кадрам, поступок Тарасовой дался ей нелегко. Она шла, придерживаясь за помощника, а другой рукой — искала опоры в мебели, стоящей в зале. После возложения цветов тренер подошла к родным режиссера и выразила соболезнования.

Ранее сообщалось, что 78-летней Татьяне Тарасовой стало плохо на прощании с Александром Миттой. Подробности читайте в этой новости.

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