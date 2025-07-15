«Я пряталась от него, каюсь»: Рената Литвинова вспомнила о съемках у Александра Митты

Рената Литвинова назвала умершего от рака Александра Митту «неистовым» человеком. Актриса поделилась воспоминаниями о режиссере в Telegram-канале.

14 июля стало известно о смерти режиссера после борьбы с раком. В личном блоге Литвинова вспомнила, как снималась в его фильме «Граница. Таежный роман». По словам актрисы, съемки были трудными: даже в последний рабочий день Александр ходил по лесу и снимал необходимые кадры. Литвинова назвала умершего «неистовым» режиссером и человеком с безграничной энергией.

«С Александром Наумычем Миттой нет ни одной фотографии. Но забыть этого неистового режиссера и человека невозможно. Знаю, что меня не утверждали на роль в сериале, а он настоял. Съемки были непростые — этот режиссер-ребенок был в каком-то всегда форс-мажоре, энергия его затопляла, в последний съемочный день сновал по кустистой горе, на вершине которой я в конце съемок уже пряталась от него, каюсь!» — призналась знаменитость.

Актриса вспоминает, что режиссер с доверием относился к команде проекта. Так, Митта разрешил ей сниматься в своих костюмах и отбирал ее первые дубли без наигранных эмоций.

«Он был человеком процесса — столько было дано этому режиссеру и снял он несправедливо мало. А ведь его так переполняло! Счастье его было на съемочной площадке», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось, что режиссера Александра Митту похоронят 17 июля рядом с женой. Подробности читайте в этой новости.