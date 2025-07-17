Татьяну Тарасову экстренно увезли с прощания с режиссером Александром Миттой: что произошло

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой стало плохо на прощании с режиссером Александром Миттой. Члена жюри шоу «Ледниковый период» пришлось экстренно увозить из Центрального дома литераторов. Об этом сообщает «Абзац».

17 июля в Москве проходят похороны Александра Митты. Проводить кинематографиста в последний путь пришли родственники, коллеги и друзья. В зале, где проходило прощание, заметили и тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Она приехала на инвалидной коляске, на которой передвигается из-за проблем со здоровьем.

По информации источника, Татьяна Анатольевна почувствовала недомогание во время гражданской панихиды. Помощникам пришлось вывести ее из зала и увезти на машине. Никаких комментариев по поводу самочувствия Тарасова не дала.

Напомним, что Александр Митта скончался в возрасте 92-х лет. Здоровье режиссера подкосилось после смерти жены, с которой он прожил более 60 лет. Он дважды перенес инсульт, ему диагностировали пневмонию и рак почки. Последние дни жизни кинематографист находился в состоянии сопора, близком к коме.

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