Татьяна Навка пришла на свадьбу Авериной в костюме с годовщины смерти Заворотнюк

Татьяна Навка пришла на свадьбу Дины Авериной в костюме с годовщины смерти Анастасии Заворотнюк. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу, на которую позвали многих звезд шоу-бизнеса. В числе приглашенных была и Татьяна Навка. Подписчики обратили внимание на наряд фигуристки. Для выхода в свет Татьяна выбрала изумрудный брючный костюм, в котором она приходила на кладбище в годовщину смерти Заворотнюк.

Поклонники считают, что «траурный» наряд спортсменки на свадьбе может стать предвестником беды.

«Это же траурный наряд! Зачем его надевать на свадьбу? Плохая примета для молодых», — написали фолловеры.

Сама Татьяна не комментировала выбор наряда.

Ранее сообщалось, что гимнастка Арина Аверина подтвердила роман с фигуристом Дмитрием Алиевым. Она опубликовала фото с избранником со свадьбы сестры. Подробности читайте в этой новости.

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