Гимнастка Арина Аверина подтвердила роман с фигуристом Дмитрием Алиевым. Спортсмены признались друг другу в любви в соцсети.

Арину Аверину заподозрили в романе с фигуристом после того, как в ее блоге появилось совместное фото, сопровожденное смайликом в виде сердечка. Кроме того, спортсмены были вместе на свадьбе Дины Авериной. На следующий день после торжества Арина опубликовала пост, подтвердив отношения с фигуристом.

Аверина поделилась кадрами со свадьбы, на которых она запечатлена с избранником. Алиев трогательно отреагировал на публикацию, написав: «Безмерно счастлив». Гимнастка ответила Дмитрию, публично признавшись в любви: «Люблю тебя».

Напомним, Алиев — чемпион Европы и России по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова пришла на свадьбу Дины Авериной в компании таинственного незнакомца. Мужчина весь вечер делал певице комплименты и называл ее «тигрицей». Подробности читайте в этой новости.

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