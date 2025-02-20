Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым

Татьяна не раз отмечала преданность дружбе с Петром и называла его самым надежным человеком в своей жизни. Навка была в числе тех, кто помогал фигуристу спасти жизнь Заворотнюк.

Ранее Татьяна Навка заявила, что стала жертвой мошенников с немецким IP-адресом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев определились с датой свадьбы.