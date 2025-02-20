Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым
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Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым. Олимпийская чемпионка опубликовала ролик в соцсети.
Татьяна Навка готовит ледовое шоу «Аленький цветочек», в котором примут участие титулованные фигуристы. Также в команде Татьяны будет Петр Чернышев, исполняющий главные роли во многих ее сказках. В личном блоге спортсменка опубликовала кадры с репетиции вместе с Петром. На ролике фигуристы исполняли сложные поддержки и танцевали под романтичную музыку.
Татьяна не раз отмечала преданность дружбе с Петром и называла его самым надежным человеком в своей жизни. Навка была в числе тех, кто помогал фигуристу спасти жизнь Заворотнюк.
Ранее Татьяна Навка заявила, что стала жертвой мошенников с немецким IP-адресом. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев определились с датой свадьбы.