ЗАБИВАЕМ
Опубликовано 20 февраля 2025, 15:26
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Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым

Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым

© Starface.ru

Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым. Олимпийская чемпионка опубликовала ролик в соцсети.

Татьяна Навка готовит ледовое шоу «Аленький цветочек», в котором примут участие титулованные фигуристы. Также в команде Татьяны будет Петр Чернышев, исполняющий главные роли во многих ее сказках. В личном блоге спортсменка опубликовала кадры с репетиции вместе с Петром. На ролике фигуристы исполняли сложные поддержки и танцевали под романтичную музыку.

Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Татьяна не раз отмечала преданность дружбе с Петром и называла его самым надежным человеком в своей жизни. Навка была в числе тех, кто помогал фигуристу спасти жизнь Заворотнюк.

Ранее Татьяна Навка заявила, что стала жертвой мошенников с немецким IP-адресом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев определились с датой свадьбы.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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