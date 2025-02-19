Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев определились с датой свадьбы. Пара поделилась радостной новостью в соцсети.

В 2024 году Дина и Дмитрий встали в пару на проекте «Ледниковый период», однако их рабочие отношения переросли в романтические. В День Святого Валентина гимнастка похвасталась обручальным кольцом с большим камнем и сообщила, что выходит замуж за фигуриста. Как выяснилось, спортсмены уже подали заявление в ЗАГС и определились с датой свадьбы.

«Мы сегодня выбрали дату регистрации. А какую... А какую — вы узнаете позже», — высказались Дина и Дмитрий.

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