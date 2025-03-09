«Такой же глупыш, как и его папа»: Мария Шарапова впервые откровенно заговорила о характере сына

Мария Шарапова впервые откровенно заговорила о характере сына.

37-летняя теннисистка в личном блоге решила пообщаться со своими подписчиками, из-за чего устроила рубрику. Один из поклонников спортсменки решил поинтересоваться ее наследником Теодором и тем, на кого больше он похож: на папу или маму.

В ответ на вопрос девушка опубликовала снимок ребенка, не показывая его лица. Однако она подчеркнула, что в силу своего возраста он еще не проявил наклонности к спорту.

«Не уверена, что мы разобрались с его спортивными возможностями, но он креативный и такой же глупыш, как и его папа», — объяснила Шарапова на английском языке.

Напомним, что теннисистка давно не живет в России. Кроме того, она находится в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, который дружит с принцами Гарри и Уильямом. Влюбленные живут в Америке и воспитывают двухлетнего сын Теодор. Однако Александр и Мария все еще не связали себя узами брака.

Ранее мы писали о том, что 37-летняя теннисистка Мария Шарапова опубликовала редкое фото сына с отцом.

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