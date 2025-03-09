«Мой характер не сахар»: почему Дмитрий Лысенков столкнулся с кризисом семейных отношений

Дмитрий Лысенков рассказал о кризисе в семейной жизни.

В 2011 году актер женился на своей коллеге Марии Зиминой. Дмитрий не стал скрывать, что, несмотря на долгие отношения, в их браке случаются серьезные трудности.

Также, по словам Лысенкова, спустя 14 лет семейной жизни он и его супруга столкнулись с непростым периодом, который он называет кризисом. Дмитрий заявил, что в каждой семье он возникает неожиданно независимо от того, как долго пара находится в отношениях. Актер не стал скрывать свою надежду на то, что им с женой удастся уладить все конфликты. Подробности приводит StarHit.

«Мы вместе уже 14 лет с лишним. И в данный момент есть ощущение, что нас настиг второй семилетний кризис. Я философски к этому отношусь, надеюсь, мы его переживем», — разоткровенничался Дмитрий.

Также актер признался, что одной из главных причин всех разногласий с женой стал его темперамент. Лысенков признался, что он ответственно относится к бытовым делам:

«Мой характер не сахар, это точно. Я деспотичный в быту. Я брюзга. Брюзжу по любому поводу: "Вы не закрыли шкафчик! Я что, слуга, что ли, за всеми убирать, прибирать и приводить все в порядок?" — так я бубню. А они вздыхают».

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