37-летняя теннисистка Мария Шарапова опубликовала редкое фото сына с отцом. Спортсменка поделилась семейным кадром в соцсети.

В 2022 году Шарапова впервые стала мамой, родив сына по имени Теодор от бизнесмена Александра Гилкса. Спортсменка трепетно относится к семье и скрывает ребенка от публики. Мария убеждена, что сыну не нужно повышенное внимание. На этот раз она сделала исключение, засняв мальчика с его отцом со спины.

На снимке ребенок и мужчина запечатлены в саду рядом с черепахой.