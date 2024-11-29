Опубликовано 29 ноября 2024, 13:561 мин.
37-летняя теннисистка Мария Шарапова опубликовала редкое фото сына с отцом
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37-летняя теннисистка Мария Шарапова опубликовала редкое фото сына с отцом. Спортсменка поделилась семейным кадром в соцсети.
В 2022 году Шарапова впервые стала мамой, родив сына по имени Теодор от бизнесмена Александра Гилкса. Спортсменка трепетно относится к семье и скрывает ребенка от публики. Мария убеждена, что сыну не нужно повышенное внимание. На этот раз она сделала исключение, засняв мальчика с его отцом со спины.
На снимке ребенок и мужчина запечатлены в саду рядом с черепахой.
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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная