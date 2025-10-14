Сын бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю попал в ДТП и получил травмы. Об этом сообщает Sport24.

Сын Кости Цзю Никита попал в ДТП в начале октября. В автомобиль, в котором находился боксер, на перекрестке врезалась другая машина. В результате столкновения Никита получил травмы и теперь находится на восстановлении в кругу семьи.

«Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома», — сообщил инсайдер.

До конца года Никита планировал провести бой, однако теперь его участие под вопросом.

В беседе с ТАСС мама потерпевшего прокомментировала состояние спортсмена: «В него въехала девочка, машина вся помята. Все хорошо, СМИ просто подняли шумиху».

