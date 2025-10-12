Пострадал 5-летний ребенок: Mercedes экс-главы управления летной эксплуатации Росавиации Костылева попал в ДТП

В Москве автомобиль Mercedes, принадлежащий экс-главе управления летной эксплуатации (УЛЭ) Росавиации Максиму Костылеву, попал в ДТП. В результате аварии пострадал ребенок, передает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, иномарка Костылева, Infiniti и КамАЗ не поделили дорогу в поселке Крекшино. Кто именно является виновником транспортного происшествия, пока не известно.

При столкновении травмы получил 5-летний ребенок. Родители малыша, несмотря на случившееся, отказались от его госпитализации.

На месте ДТП видели мужчину, похожего на Костылева, однако сам он опроверг сообщения об аварии с участием его машины.

В апреле 2023 года экс-глава управления летной эксплуатации (УЛЭ) Росавиации находился под стражей по обвинению во взяточничестве. Но спустя пару месяцев его выпустили на свободу.

