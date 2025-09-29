«Слава Богу, я не ушел до конца»: Костя Цзю чуть не умер из-за экспериментов над собой

Боксер Костя Цзю заявил, что чуть не погиб из-за экспериментов над своим телом. Это случилось, когда он увлекся духовными практиками. Об этом звезда сообщил в беседе с mk.ru на дне рождения певицы Кати Лель.

Цзю признался, что в молодости, будучи уже чемпионом страны, он решил углубиться в духовные практики без помощи наставника. Результатом этих рискованных опытов стал выход души из физической оболочки.

«Много лет назад я "попробовал" самого себя, без учителя ушел в себя. Знаете, бывает такое, когда выводишь свою душу из своего тела. Я лег и увидел, как часть моей души вышла, а тело осталось лежать», — поделился подробностями Костя.

Спортсмен отметил, что вовремя осознал всю опасность ситуации.

«Слава Богу, я не ушел до конца. В тот момент увидел душой свое тело и решил вернуться обратно. Потому что испугался. Я понял, что не готов идти в это направление, потому что в тот момент у меня была другая задача: выигрывать бои», — объяснил он.

Позже Цзю обсудил этот инцидент с профессиональным педагогом по духовным практикам, и та подтвердила его худшие опасения. По словам боксера, он мог умереть.

В ходе беседы Костя Цзю также раскрыл один из секретов своих побед на ринге. Он подтвердил, что обладал особым психологическим приемом, который журналисты и болельщики прозвали «Убийственный взгляд».

«За всю мою карьеру всего 3-4 человека были наравне со мной. У остальных я чувствовал, что они ломаются еще до боя», — заявил чемпион.

