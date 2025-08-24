Российскую спортсменку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы. Подробности приводит Ura.ru/

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова официально стала членом Международного зала теннисной славы. Церемония cостоялась в американском Ньюпорте, где спортсменка получила специальный приз. Награду ей вручила 23-кратная чемпионка Большого шлема Серена Уильямс.

Пресс-служба Зала славы тенниса подчеркнула упорство, целеустремленность и спортивный дух Марии.

Кроме того, Шарапова выиграла все крупнейшие турниры, пусть и в разные годы: она побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2012 и 2014 годах, по разу выигрывала Уимблдон, Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии.

