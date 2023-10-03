Теннисистка Мария Шарапова показала 46-летнего жениха-миллионера Алекса Гилкса

Напомним, что спортсменка начала встречаться с миллионером еще в 2018 году. Сейчас она вместе с ним живет за границей. Пара воспитывает маленького сына Теодора. Однако жениться на Марии Алекс не спешит. Пока бизнесмен лишь сделал теннисистке предложение. Заветное кольцо Шарапова получила пять лет назад. А когда состоится свадьба, все еще неизвестно.

К слову, в социальных сетях бывшая первая ракетка мира возлюбленного практически не показывает. Но зато она делится фото и видео с сыном. Мария признавалась, что пыталась научить Теодора играть в теннис, чтобы он продолжил ее дело. Но мальчику этот вид спорта не понравился, поэтому мама не стала настаивать на продолжении обучения.

Ранее Мария Шарапова удивила поклонников сменой имиджа.