Теннисистка Мария Шарапова показала 46-летнего жениха-миллионера Алекса Гилкса
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Теннисистка Мария Шарапова впервые за долгое время показала поклонникам своего жениха Алекса Гилкса. Миллионер отметил день рождения. Ему исполнилось 46 лет.
В личном блоге Шарапова поздравила возлюбленного. Спортсменка снялась с ним на фоне морского пейзажа. Мария широко улыбалась, обнимая жениха за талию. Предположительно, снимок был сделан во время вечеринки по случаю дня рождения.
Напомним, что спортсменка начала встречаться с миллионером еще в 2018 году. Сейчас она вместе с ним живет за границей. Пара воспитывает маленького сына Теодора. Однако жениться на Марии Алекс не спешит. Пока бизнесмен лишь сделал теннисистке предложение. Заветное кольцо Шарапова получила пять лет назад. А когда состоится свадьба, все еще неизвестно.
К слову, в социальных сетях бывшая первая ракетка мира возлюбленного практически не показывает. Но зато она делится фото и видео с сыном. Мария признавалась, что пыталась научить Теодора играть в теннис, чтобы он продолжил ее дело. Но мальчику этот вид спорта не понравился, поэтому мама не стала настаивать на продолжении обучения.
Ранее Мария Шарапова удивила поклонников сменой имиджа.