44-летнюю жену Иглесиаса Анну Курникову заподозрили в четвертой беременности

44-летнюю экс-теннисистку Анну Курникову заподозрили в четвертой беременности. На новых кадрах поклонники разглядели у знаменитости округлившийся живот.

В конце августа жена певца Энрике Иглесиаса впервые за долгое время появилась на публике вместе с детьми. Кадры с прогулки звездной семьи распространились по социальным сетям. Анна была одета в белую толстовку и шорты, как бы скрывая изменения в фигуре. Фанаты предположили, что это неспроста. Однако официальных комментариев на этот счет сама спортсменка не давала.

Отметим, что публика вряд ли дождется ответа Курниковой по поводу слухов о беременности. Уже много лет она ведет закрытый образ жизни. О предыдущих двух беременностях общественность узнавала лишь благодаря Иглесиасу. Сама же экс-теннисистка личную жизнь не афиширует.

Анна Курникова стала известна благодаря своим успехам в спорте. Однако она была вынуждена уже в 21 год завершить карьеру. Причиной стали проблемы с позвоночником, из-за которых она больше не могла профессионально заниматься большим теннисом.

