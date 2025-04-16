Роман с женатым? Арина Аверина спровоцировала разговоры о новых отношениях

Гимнастка Арина Аверина вышла в свет со звездой «Кадетства» Артуром Сопельником. Об этом сообщает Леди Mail.

В Москве состоялась премия VOICE «Главные лица», которую посетили многие звезды. Не стала исключением и Арина. Спортсменка вышла в свет в черном вечернем платье с открытыми плечами. Но не только нарядом удивила Аверина. Спортсменка, привыкшая скрывать личную жизнь, демонстрировала чувства к Сопельнику. Знаменитости позировали фотографам в обнимку, но от комментариев отказались.

Известно, что актер в 2021 году женился на гримерше Елизавете Туляковой. Супруги не объявляли о разводе.

В 2024 году Арина и Артур принимали участие в «Ледниковом периоде». К слову, именно на проекте ее сестра обрела счастье и встретила жениха.

Ранее жених Дины Авериной Дмитрий Соловьев раскрыл, как различает невесту с ее сестрой-близняшкой Ариной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребенка.