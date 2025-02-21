Жених Дины Авериной Дмитрий Соловьев раскрыл, как различает невесту с ее сестрой-близняшкой Ариной

Спортсмен Дмитрий Соловьев рассказал, как ему удается различать гимнасток Дину и Арину Авериных. Оказалось, что первое время ему помогали цепочки, которые носили девушки.

В этом году стало известно, что одна из сестер Авериных выходит замуж. Дмитрий после непродолжительного романа сделал предложение руки и сердца Дине. В недавнем интервью Соловьев признался, что, как и многие, не сразу научился понимать — где его невеста, а где ее близняшка. Однако со временем эта проблема пропала.

«Но если честно, первые три дня я не мог различить Дину и Аришу. Смотрел на их цепочки. У Дины была серебряная, а у Ариши — черная. Только так и различал, но потом понял, что девочки абсолютно разные: и внешне, и внутренне», — рассказал Соловьев «ОК!»

Сестры Аверины неоднократно признавались, что привыкли к своей схожести, поэтому не обижаются, когда их путают. Сами они считают, что совсем разные. Например, в жизни Дина спокойная, а в спорте — взрывная. У Арины же все наоборот.

Ранее Дина Аверина и Дмитрий Соловьев определились с датой свадьбы.