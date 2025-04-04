Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребенка

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов ждут мальчика. Об этом стало известно из соцсетей.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов организовали масштабное гендер-пати в центре Москвы. Молодожены устроили трансляцию на огромном медиа-фасаде кинотеатра «Октябрь». Выяснилось, что у супругов родится мальчик.

Судя по кадрам, рядом с возлюбленными в этот момент были их родные и близкие.

«Мы готовились к этому дню больше месяца. Сегодня — особенный момент, который мы точно запомним навсегда», — подписала кадры Трусова.

В комментариях пару поздравили подписчики: «Какая красивая пара. Поздравляю!», «Здоровья вашему малышу и маме».

Напомним, Александра Трусова объявила о своей беременности в марте 2025 года. Девушка сообщила об этом во время выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Ранее мы писали о том, что фигуристка Трусова объявила о паузе в карьере из-за беременности.