Опубликовано 11 сентября 2025, 09:471 мин.
Речь идет о миллиардах: какую сумму Александр Овечкин заработал за отпуск в России
SHOT: Александр Овечкин мог заработать на рекламе в России более 3,3 млрд .
© Starface.ru
Александр Овечкин мог заработать на рекламе за отпуск в России более 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, Овечкин в межсезонье НХЛ заключил до 10 рекламных соглашений с несколькими российским компаниями — от ставок на спорт до продуктов. Заработок за отпуск у хоккеиста получился примерно в три раза больше годовой зарплаты в «Вашингтоне».
