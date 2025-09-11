Речь идет о миллиардах: какую сумму Александр Овечкин заработал за отпуск в России

Александр Овечкин мог заработать на рекламе за отпуск в России более 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Овечкин в межсезонье НХЛ заключил до 10 рекламных соглашений с несколькими российским компаниями — от ставок на спорт до продуктов. Заработок за отпуск у хоккеиста получился примерно в три раза больше годовой зарплаты в «Вашингтоне».

