Федору Смолову грозит от трех до пяти лет лишения свободы за драку в кафе

Футболисту Федору Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в кафе. Об этом сообщает «Абзац».

В отношении Федора Смолова возбудили уголовное дело. В мае 2025 года он устроил драку в кафе с бизнесменами. Теперь футболисту может грозить от трех до пяти лет лишения свободы по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

«По статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) предусмотрен срок до трех лет. Хулиганство с применением насилия (статья 213 УК РФ) – срок до пяти лет. Исходя из имеющейся информации, это уже не по воле и не по инициативе пострадавшего начато расследование, а объективная информация, которая дошла до следственных органов, и они решили возбудить дело», — сообщил адвокат Александр Бенхин.

Адвокат уточнил: если потерпевший не имеет претензий к футболисту, то он может ходатайствовать о прекращении дела.

Сам Смолов не комментировал последние новости о себе.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов оскорбил оппонента во время онлайн-турнира по Counter-Strike-2. Подробности читайте в этой новости.