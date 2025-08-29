«Какая стать!»: супруга хоккеиста Александра Овечкина приняла участие в Московской неделе моды

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина приняла участие в последнем шоу Московской недели моды, закрыв показ бренда Alexandra Serova. Об этом сообщает The Voice.

31-летняя дочь Веры Глаголевой и супруга известного спортсмена Анастасия Шубская вышла на подиум Московской недели моды. На мероприятии девушка привлекла к себе повышенное внимание.

Во время шоу Анастасия продемонстрировала эффектный образ, пройдясь по подиуму в золотистом струящемся платье-макси и изящной накидке из такой же ткани. Ее макияж был выполнен с акцентом на глаза и губы, а на голове она сделала гладкую укладку.

Ее наряд дополнял букет белых цветов в руках. Появление Шубской на fashion-шоу стало для многих полной неожиданностью, поскольку организаторы не объявляли об ее участии.

Посетители шоу выразили восхищение супругой Овечкина высказываниями: «Какая стать!», «Сверкающая дива», «Прекрасная и яркая Анастасия», «Достойна дочь талантливой матери», «По-настоящему завораживает».

Ранее мы писали, что российский хоккеист Александр Овечкин стал послом «Интервидения-2025»