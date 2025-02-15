18-летнюю фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

18-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним капитаном хоккейного клуба «ЦСКА» Никитой Нестеровым.

Слухи возникли после того, как спортсменка в День всех влюбленных похвасталась в личном блоге огромным букетом цветов в виде сердца от тайного поклонника. Также Камила поделилась снимком, на котором запечатлена в этот же день в ресторане.

При этом в то же самое время в этом же заведении находился и Нестеров. В его блоге появилась фотография с той же геолокацией.

Никаких заявлений по поводу своих отношений пара не делала. Кроме того, Камила никогда не появлялась на публике с Нестеровым.

Никита Нестеров несколько лет назад развелся. От предыдущих отношений у него есть два сына Михаил и Кирилл.

Напомним, вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине. Фигуристку отстранили от соревнований на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее Камила Валиева случайно опубликовала неожиданное признание, которое сразу же удалила. 18-летняя спортсменка пожаловалась, что не нравится себе на фотографии, сделанной во время премьеры шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».