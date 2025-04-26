Показала снимок УЗИ: фигуристка Алена Косторная впервые станет мамой

Фигуристка Алена Косторная публично рассекретила беременность от Георгия Куницы.

21-летняя спортсменка призналась, что они с мужем ждут первенца. Об этом молоды будущие родители рассказали своим подписчикам в личном блоге.

Фигуристка опубликовала в социальных сетях видео, где она запечатлены вместе с Георгием: пара позирует со спины, будучи на льду. Однако потом супруги надели необычные кепки с надписями «мама» и «папа». А в конце ролика спортсменка достала снимок УЗИ и показала его за спиной мужа.

Коллеги и друзья спортсменов сразу начали поздравлять звездную пару в комментариях: «Я так и знала! Так и чувствовала», «Круто, вы будете замечательными родителями», «Счастья, дорогие дети — это тяжело, но того стоит!».

Напомним, что недавно Косторная заявила, что они с мужем и партнером Георгием Куницей пропустят два ближайших сезона из-за личных дел. При этом спортсмены не стали оглашать точную причину своего решения. Но пользователи Сети предположили, что пропуск пары может быть связан с ее беременностью, и оказались правы.

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