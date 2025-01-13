Родит в ближайшие месяцы: фигуристка Александра Трусова ждет ребенка

В этом году серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. 20-летняя спортсменка неоднократно признавалась, что мечтает о большой семье, но пока не торопится стать мамой. Однако ряд фактов указывает на беременность фигуристки.

Фигуристка не прыгала на шоу Евгения Плющенко в Минске. Также она не исполняла прыжки в «Золушке» и «Спящей красавице». Обратили внимание зрители и на изменившуюся фигуру Александры.

11 января Трусова не полетела на шоу в Баку. На одной из главных ролей ее заменила Алена Косторная. Три источника «Спорт-Экспресс» сообщают, что фигуристка готовится стать мамой. Из-за своего положения Трусова поменяла формат участия в шоу и должна родить уже в ближайшие месяцы.

Этим летом Трусова вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова. В честь заключения брака они совместно с Яной Рудковской организовали пышное торжество. Как оказалось, до момента свадьбы пара встречалась всего полгода. Но из-за сильной любви друг к другу они решили узаконить отношения.

Ранее Макар Игнатов признался, что Александра Трусова зарабатывает больше него, но фигурист спокойно к этому относится.