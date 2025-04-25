«Я буду счастлива»: Наташа Королева заговорила о внуках после свадьбы сына

Певица Наташа Королева сообщила, что пока ей «не светит» рождение внуков. Ее слова приводит «7Дней.ru».

Наташа Королева стала гостьей концерта МУЗ-ТВ «Золотые хиты». Выйдя на красную дорожку, певица публично поздравила Валерию, у которой на днях родился внук. Однако сама Наташа пока не задумывается о наследниках. Несмотря на свадьбу, ее сын и невестка не планируют рожать в ближайшее время.

«Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. Я тоже буду счастлива, но пока еще не светит… Пока они мне о планах этих не говорят», — призналась знаменитость.

Ранее сообщалось, что 24-летняя невестка певицы Наташи Королевой перенесла вторую операцию на челюсти. Ей исправляют прикус и для этого нарастили кость. Подробности читайте в этой новости.

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