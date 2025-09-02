«Она в фигурном катании – никто»: Тарасова ответила раскритиковавшей Тутберидзе Рудковской

Яна Рудковская в недавнем интервью раскритиковала тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На высказывание продюсера Димы Билана отреагировала Татьяна Тарасова.

Заслуженный тренер СССР вышла из себя, услышав слова Рудковской.

«Кто такая Рудковская? Она не имеет права критиковать Тутберидзе, потому что она (Рудковская — прим. „Страсти“) в фигурном катании — никто!», — сказала Татьяна Тарасова Абзацу.

Ранее Яна Рудковская рассказала, что изменила свое мнение об Этери Тутрберидзе после ее интервью в 2021 году. Тогда тренер на вопрос ведущего о том, как она относится к конкуренции между ней и Евгением Плющенко спросила интервьюера «а он есть?». Эти слова сильно задели продюсера.

Недавно Татьяна Тарасова прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о проблемах со здоровьем. Бессменная судья шоу «Ледниковый период» заявила, что поводов для беспокойства нет.