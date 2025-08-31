«Ты в спорте ничего не достигла!»: Яна Рудковская накинулась на Этери Тутберидзе

Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе ничего не достигла в спорте. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

О конфликте между Яной Рудковской, Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе уже не первый год говорят в спортивном сообществе. Как рассказала сама Рудковская, она изменила свое мнение о тренере после ее интервью в 2021 году.

Тогда Тутберидзе на вопрос ведущего о том, как она относится к конкуренции между ней и Евгением Плющенко спросила интервьюера «а он есть?». По словам Рудковской, это сильно задело ее.

«Ты можешь не уважать его как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который в спорте такого достиг? Ты-то как раз в спорте ничего не достигла. Я пыталась найти хоть одно ее выступление в Интернете. Не нашла. Ты не состоялась вообще никак в спорте, но ты состоялась как тренер, молодец, никто не спорит. Но как ты можешь сказать про своего коллегу „а он есть?“» — заявила продюсер.

Рудковская также заявила, что ее муж никого к себе не переманивал. В том числе Трусову и Косторную.

«То, что не берет Тутберидзе, те идут к Плющенко», — добавила она.

