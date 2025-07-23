«Вранье»: Татьяна Тарасова ответила на слухи о проблемах со здоровьем

В Сети неоднократно появлялись слухи об ухудшении здоровья 78-летнего тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Бессменная судья шоу «Ледниковый период» заявила, что поводов для беспокойства нет.

Мастер спорта СССР не понимает, почему некоторые беспокоятся о ее самочувствии. Тарасова уверила, что с ней все в порядке.

«А почему вы беспокоитесь о моем здоровье? Сообщения о моем плохом самочувствии — вранье. У меня все прекрасно», — приводит слова Тарасовой Абзац.

Напомним, Татьяне Тарасовой, по информации в СМИ, стало плохо на похоронах режиссера Александра Митты. Тренер приехала на гражданскую панихиду в инвалидной коляске. Внезапно она почувствовала недомогание — помощникам пришлось вывести ее из зала и увезти на машине.

Недавно тренер показала, как выглядела в юности в день своего 78-летия.