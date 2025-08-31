Недавно родившая Александра Трусова вышла на поудиум во время модного показа

Недавно родившая сына Александра Трусова вышла на поудиум во время модного показа. Подробности приводит Super.ru.

В начале августа спортсменка раскрыла, что впервые стала мамой. У нее родился сын, которого они с Макаром Игнатовым называли Михаилом.

Прошло всего несколько недель после родов, но фигуристка уже вовсю стала появляться на светских мероприятиях. На этот раз она появилась вместе с супругом на показе Katee’s Kids в рамках Московской Недели Моды в Зарядье. В создании коллекции принимала участие академия Angels of Plushenko во главе с Евгением Плющенко.

О том, что Трусова впервые ждет ребенка стало известно из-за распространившейся информации в СМИ. Также сообщалось, что из-за своего положения девушка не смогла принять участие в ледовом шоу в Баку.

И лишь только спустя несколько дней после того, как предположения о беременности разлетелись по Сети, фигуристка опубликовала видеоролик, в котором в этом призналась.

