Недавно родившей Саше Трусовой пришлось обратиться к врачу по важному поводу

Недавно впервые ставшая мамой фигуристка Александра Трусова активно восстанавливается после родов. Спортсменка призналась, что стала весить меньше, чем до беременности и поэтому решила обратиться к врачу.

Саша вышла на связь с подписчиками во время поездки к врачу-реабилитологу. Молодая мама рассказала, что похудела спустя почти три недели после родов — ее вес стал меньше, чем был до беременности. Этот факт не мог не обрадовать Александру, но все же она решила провериться во избежание возможных патологий.

Всего за период беременности Трусова набрала 11 кг. За три недели после появления малыша на свет она скинула 12 кг и 200 граммов.

«Я в восторге, честно говоря, мне нравится так худеть каждый день. Скорее всего, всё потому, что все мышцы спали, а также потому, что я кормлю. Мама мне говорила, что быстро будет вес уходить», — рассказала серебряный призер Олимпийских игр в своем Telegram-канале.

Саша добавила, что у нее много молока, и сын с удовольствием кушает. Сама спортсменка не ограничивает себя в рационе — ест все, что захочется. В целом девушка довольна своим телом и особенно пятым размером груди. «Это красиво», — говорит Трусова.

Фигуристка замужем за Макаром Игнатовым. 6 августа у них родился сын Михаил.

Недавно Трусова впервые вышла на лед с новорожденным сыном. Она держала завернутого в одеяло малыша на руках, стоя на коньках.