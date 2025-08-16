«Случайно получилось»: Трусова вывела на лед новорожденного сына и нарвалась на хейт
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Ставшая мамой 10 дней назад фигуристка Александра Трусова решила не засиживаться в декрете. Молодая мама впервые вышла на лед с новорожденным.
На днях 21-летняя спортсменка объявила о желании вернуться на лед и сдержала свое обещание. Трусова записала шуточное видео с супругом Макаром Игнатовым. В ролике новоиспеченных родителей спросили, кто из них первым поставит сына на лед. Фигурист сразу же показал на жену, а Саша не смогла дать четкий ответ.
В итоге в кадре появилась Александра. Она держала завернутого в одеяло малыша на руках, стоя на коньках.
«Случайно получилось», — пошутила фигуристка.
В комментариях подписчики порадовались за Александру и ее активный образ жизни. Однако некоторым пришлось не по душе желание молодой мамы работать.
«Это не героизм, а безответственность. Она думает только о себе, а не о здоровье ребенка»; «Зачем рожала, если не собирается заниматься ребенком?! Спихнет все на нянек, а малыш только для селфи нужен?», — написали они.
Трусова и Игнатов стали родителями 6 августа. У них родился сын, которого фигуристы назвали Михаилом.
Недавно Саша рассказала, как прошла ее первая неделя материнства. Спортсменка призналась, что не высыпается и ничего не успевает. Но в уходе за новорожденным ей помогают мама и муж.