«Случайно получилось»: Трусова вывела на лед новорожденного сына и нарвалась на хейт

В комментариях подписчики порадовались за Александру и ее активный образ жизни. Однако некоторым пришлось не по душе желание молодой мамы работать.

«Это не героизм, а безответственность. Она думает только о себе, а не о здоровье ребенка»; «Зачем рожала, если не собирается заниматься ребенком?! Спихнет все на нянек, а малыш только для селфи нужен?», — написали они.

Трусова и Игнатов стали родителями 6 августа. У них родился сын, которого фигуристы назвали Михаилом.

Недавно Саша рассказала, как прошла ее первая неделя материнства. Спортсменка призналась, что не высыпается и ничего не успевает. Но в уходе за новорожденным ей помогают мама и муж.