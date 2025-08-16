НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 августа 2025, 19:09
1 мин.

«Случайно получилось»: Трусова вывела на лед новорожденного сына и нарвалась на хейт

Александра Трусова появилась на льду с сыном спустя 10 дней после родов.
«Случайно получилось»: Трусова вывела на лед новорожденного сына и нарвалась на хейт

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ставшая мамой 10 дней назад фигуристка Александра Трусова решила не засиживаться в декрете. Молодая мама впервые вышла на лед с новорожденным.

На днях 21-летняя спортсменка объявила о желании вернуться на лед и сдержала свое обещание. Трусова записала шуточное видео с супругом Макаром Игнатовым. В ролике новоиспеченных родителей спросили, кто из них первым поставит сына на лед. Фигурист сразу же показал на жену, а Саша не смогла дать четкий ответ.

В итоге в кадре появилась Александра. Она держала завернутого в одеяло малыша на руках, стоя на коньках.

«Случайно получилось», — пошутила фигуристка.

«Случайно получилось»: Трусова вывела на лед новорожденного сына и нарвалась на хейт

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях подписчики порадовались за Александру и ее активный образ жизни. Однако некоторым пришлось не по душе желание молодой мамы работать.

«Это не героизм, а безответственность. Она думает только о себе, а не о здоровье ребенка»; «Зачем рожала, если не собирается заниматься ребенком?! Спихнет все на нянек, а малыш только для селфи нужен?», — написали они.

Трусова и Игнатов стали родителями 6 августа. У них родился сын, которого фигуристы назвали Михаилом.

Недавно Саша рассказала, как прошла ее первая неделя материнства. Спортсменка призналась, что не высыпается и ничего не успевает. Но в уходе за новорожденным ей помогают мама и муж.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Александра Трусова
фото
ребенок