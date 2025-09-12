Названа сумма, необходимая для лечения пострадавшего в драке с Федором Смоловым

Лечение и реабилитация бизнесмена, пострадавшего в драке с Федором Смоловым, обойдутся в миллион рублей. Такую сумму ранее футболист выплатил ему до возбуждения уголовного дела. Однако предприниматель рассчитывает и на моральную компенсацию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у потерпевшего серьезно повреждена челюсть. Ему нужно сделать имплантацию минимум четырех зубов. Также бизнесмену могут провести остеосинтез — это операция, при которой сломанные части кости соединяют и фиксируют металлическими элементами.

Ранее сообщалось, что Федору Смолову грозит от трех до пяти лет лишения свободы за драку в кафе. Подробности читайте в этой новости.

