«Наш осознанный выбор»: Евгения Медведева рассказала, как совмещает личную жизнь с карьерой

Евгения Медведева рассказала, как совмещает отношения с работой. Подробности приводит Матч ТВ.

В июле этого года двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр подтвердила, что встречается с партнером по проекту «Звездные танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Она опубликовала фото с возлюбленным в социальных сетях.

Медведева призналась, что теперь ей приходится совмещать работу и личную жизнь: для того, чтобы встретиться с возлюбленным, она планирует по календарю время.

Кроме того, Женя подчеркнула, что встречи легче всего ставить на утреннее или вечернее время.

«Важен правильный тайм‑менеджмент с моей стороны и стороны Ильдара... Видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Но это наш осознанный выбор. Мы открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч», — заявила она.

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