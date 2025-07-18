Экс-теннисистка Анна Курникова вышла на прогулку с детьми от певца Энрике Иглесиаса и попала в объективы папарацци. Редкий выход звезды спорта с наследниками обсудили в соцсетях.

44-летняя Анна была замечена на прогулке в Майами-Бич вместе с детьми от 50-летнего избранника.

На снимках спортсменка предстала в расслабленном образе: черные леггинсы, простая белая майка и удобные белые тапочки. Ее волосы были собраны в небрежный пучок, а завершил образ стильный аксессуар — солнцезащитные очки.

Дети Анны — семилетние двойняшки Николас и Люси и пятилетняя дочь Мария — были одеты в яркие шорты и майки. Ранее Курникову уже видели на публике с тремя наследниками, но такие кадры по-прежнему остаются редкостью.

Напомним, что после завершения спортивной карьеры Анна переехала в США и предпочитает закрытый образ жизни. С 2001 года она состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом, а в 2023-м СМИ сообщили об их тайной свадьбе. Пара тщательно оберегает личную жизнь, но иногда поклонникам все же удается увидеть их счастливые семейные моменты.

Ранее мы писали о том, что Мария Шарапова показала фото со своим избранником-миллионером.