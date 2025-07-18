Прохор Шаляпин раскрыл Евгении Медведевой неожиданный способ выйти замуж

Певец и популярный блогер Прохор Шаляпин посоветовал серебряной медалистке зимних Олимпийских Игр по фигурному катанию Евгении Медведевой никогда за себя не платить.

«Женя, ты такая красивая и молодая! Вся жизнь впереди! Ты вообще должна себе поставить установку: «Я ни за что никогда нигде не плачу! Я слишком красивая и талантливая», — заявил Шаляпин в YouTube-шоу Медведевой «Бес комментариев».

Совет Прохора спортсменке не понравился, она ответила, что таким образом себя ведут не самые порядочные женщины. При этом Шаляпин не растерялся и пояснил, что таким образом можно быстро выйти замуж.

«Участь талантливых, сильных и достигаторских девочек, как ты, к сожалению: влюбиться по уши в свои лучшие годы», — выразил уверенность певец.

Ранее 25-летняя Евгения Медведева подтвердила, что встречается с партнером по проекту «Звездные танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фото с возлюбленным двухкратная чемпионка мира опубликовала на своей страничке в соцсетях. На черно-белых кадрах они танцуют, обнимаются и дурачатся во время отпуска на Мальдивах.