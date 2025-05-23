«Меня мужчины боятся»: 23-летняя Алина Загитова рассказала о личной жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила уверенность, что ее боятся мужчины. 23-летняя спортсменка также предположила, что ее избранник должен быть похож на отца.

При этом Алина подчеркнула, что у нее нет достаточного опыта в общении с противоположным полом, чтобы с уверенностью говорить о том, какой мужчина ей нужен.

«Должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. На данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее, мне кажется, что меня мужчины боятся», — сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

Ранее Алина Загитова высмеяла спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за критику в свой адрес. Фигуристка с иронией отметила, что не обладает таким количеством свободного времени, как у него, чтобы обсуждать все происходящее вокруг.

Также сообщалось, что Алина Загитова выбрала смелый образ для празднования 23-летия. Она поделилась коротким видеороликом, на кадрах которого предстала в спортивном костюме, а потом показалась в экстремальном мини и дополнила образ черными ботфортами и белыми гольфами.