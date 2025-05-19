«Загадала желание»: Алина Загитова отметила день рождения в балетной пачке и ботфортах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выбрала смелый образ для празднования 23-летия. Она поделилась коротким видеороликом, на кадрах которого предстала в спортивном костюме, а потом показалась в экстремальном мини.

Алина выбрала для дня рождения платье на тонких бретельках с пышной юбкой в стиле балетной пачки. Она дополнила образ черными ботфортами. В руках у спортсменка держала торт с зажженными свечами, которые задула на камеру.

«Ребята мне подготовили праздничный тортик, который я уже «задула», загадала желание. Ну вот как-то так. Хорошее начало, я считаю», — прокомментировала видео Загитова в своем Telegram-канале.

Алина также отметила, что у нее есть традиция – она начинает праздновать свой день рождения ровно в полночь.

Ранее фигуристке отказали в строительстве центра фигурного катания в Казани, так как проект не прошел процесс согласования у руководства Республики Татарстан. Объект должен был расположиться на улице Портовой и называться именем Загитовой. Как пояснила депутат Светлана Журова, сейчас не то время и не те условия для того, чтобы строить объект за миллиард рублей.