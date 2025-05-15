«Я тоже люблю себя занять чем-то»: Загитова посмеялась над критикующим ее Губерниевым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высмеяла спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за критику в свой адрес. Она с иронией отметила, что не обладает таким количеством свободного времени, чтобы обсуждать все происходящее вокруг.

«Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка», — сказала Алина в интервью Газете.Ru.

Как призналась спортсменка, в свободные минуты она предпочитает заниматься гончарным делом.

Напомним, Губерниев неоднократно высмеивал Загитову, указывая на орфографические ошибки в ее текстах. Кроме того, он критиковал работу спортсменки в качестве телеведущей. При этом комментатор высоко оценил достижения Загитовой в фигурном катании и назвал гордостью открытие ее медали на Аллее славы «Розы Хутор».

Ранее Алина Загитова в личном блоге опубликовала пост, посвященный Великой Отечественной войне, из-за чего столкнулась с осуждением со стороны Губерниева. Дмитрий порекомендовал фигуристке углубить свои знания об этом периоде истории.

Кроме того, фигуристка допустила грубую ошибку, поздравляя зрителей с Днем Победы в эфире шоу «Мечталлион» на Первом канале.