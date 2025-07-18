Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, как нарушила запрет Ирины Винер у нее в гостях. Ляйсан показала кадры из дома своего тренера в соцсети.

После завершения карьеры Утяшева сохранила дружеские отношения с Ириной Винер. Недавно гимнастка вместе с мужем навестила Винер и ее семью. Жена Павла Воли показала кадры с застолья, во время которого бывшая наставница не считала каждую калорию, съеденную гостьей, а, наоборот, подкладывала ей в тарелку свежую порцию. По словам спортсменки, для нее это стало удивлением.

«Мы всей семьей в гостях у Ирины Винер! На видео шок-контент: ем с Ириной Александровной. Все гештальт закрыт», — высказалась знаменитость.

Павел Воля, которого критикуют за излишнюю худобу, пошутил, что тоже ест за столом хозяйки дома. Однако, по словам Утяшевой, даже Винер не стала бы ему запрещать много есть.

«Да, мне Ирина Александровна никогда не запрещала», — ответил юморист.

Ранее Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с юбилеем. Павел признался, что готов провести с супругой остаток жизни. Подробности читайте в этой новости.

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