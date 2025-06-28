Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с юбилеем. Об этом стало известно из соцсетей.

Павел Воля поздравил с 40-летием супругу Ляйсан Утяшеву. Ей он посвятил трогательный пост в соцсетях. В тексте Воля отметил не только заслуги жены в семейной жизни, но и напомнил о ее спортивных достижениях.

«Ты — прекрасная внучка, дочь, жена, мать. Прославенная мировая спортсменка, чемпионка, телеведущая с многолетним опытом, продюсер, танцовщица, вдохновительница, муза, пример и еще много настоящего и большого», — написал он.

Юморист отметил нежный характер супруги и заявил, что готов провести с ней остаток своей жизни.

«Я живу, чтобы ты улыбалась. И я вижу твою улыбку каждый день. И я буду делать все, чтобы так продолжалось всегда», — добавил артист.

Ранее мы писали о том, что Павел Воля подал заявление о ликвидации компании, которая начала работать в убыток.