Команда футболиста Федора Смолова отравилась накануне матча Кубка России

Команда Федора Смолова отравилась накануне матча Кубка России. Около 20 футболистов и сотрудников клуба подхватили инфекцию во время поездки в Краснодарский край. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, спортсмены отравились в Геленджике после обеда в местном кафе. В результате у 20 футболистов и сотрудников клуба наблюдаются повышенная температура, рвота и другие симптомы ротавирусной инфекции.

Как сообщает источник, сегодняшняя тренировка перед игрой с раменским «Сатурном» была отменена. Ожидается, что завтра Смолов выйдет на поле, несмотря на возбужденное против него уголовное дело из-за драки в московском кафе.

Ранее сообщалось, что Федору Смолову грозит от трех до пяти лет лишения свободы за драку в кафе. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Федор Смолов оскорбил оппонента во время онлайн-турнира по Counter-Strike-2.