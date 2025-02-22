Главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике назначили Татьяну Сергаеву

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Подробности приводит пресс‑служба министерства спорта РФ.

Недавно стало известно о том, что Ирина Винер приняла решение покинуть пост главного тренера сборной РФ. Министр спорта Михаил Дегтярев уже назначил новое лицо на данную должность. Теперь тренировать сборную по художественной гимнастике будет Татьяна Сергаева.

«Выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии», - заявил Дягтерев.

Сергаева является мастером спорта Советского Союза, которой 28 лет назад присвоили звание Заслуженного тренера РФ.

Татьяна работала старшим тренером отечественной сборной по групповым упражнениям на протяжении 17 лет и тренировала таких олимпийских чемпионок, как Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и других.

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