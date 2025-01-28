Утяшева расплакалась из-за слов Винер: «Было очень больно, обидно»

Гимнастка Ляйсан Утяшева за свою карьеру стала победительницей международных и российских состязаний, однако ей не удалось стать олимпийской чемпионкой. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике объяснила, что помешало карьере Ляйсан. Ее слова очень растрогали телеведущую.

Роковой случай для карьеры Утяшевой произошел в 2002 году, когда спортсменка неудачно приземлилась на плохо подготовленные маты в Самаре. Ляйсан сильно травмировала ступню, и о большом спорте пришлось забыть.

Винер уверена: жену Павла Воли погубила врачебная ошибка. Тренер вспомнила, как спортсменке помогли только врачи в Германии, а отечественные медики уверяли, что с ней все нормально. При этом она оплатила гимнастке дорогостоящее лечение.

Телеведущая, посмотрев интервью с бывшей наставницей, не смогла сдержать эмоций. Она призналась, что практически расплакалась и вспомнила, как хотела выступить на Олимпиаде — это была самая заветная мечта Ляйсан, которую она загадывала Деду Морозу.

«После того, как закончила спорт, было очень больно, обидно. Ирина Александровна разрушила основной шаблон, что любят только за медали: бывает что-то и больше», — написала гимнастка в своем Telegram-канале.

Ранее Ляйсан Утяшева трогательно обратилась со сцены к мужу Павлу Воле. Она призналась ему в любви и поблагодарила за поддержку.