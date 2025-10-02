Гимнастка Дина Аверина призналась, что пожертвовала карьерой ради семьи. Слова спортсменки передает «7Дней.ru».

В 2025 году гимнастка вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева. Супруги сблизились во время участия в шоу «Ледниковый период». По словам Дины, после свадьбы у нее изменились приоритеты: если раньше Аверина делала акцент на карьере, то теперь она сосредоточена на семье и мечтает о рождении ребенка.

«На первом месте у меня, конечно же, семья стоит, а уже потом работаю в проекты, в шоу, в мастер-классы. Везде мы чем-то должны жертвовать, но не хочется жертвовать семьей», — заявила гимнастка.

Аверина отметила, что на сегодняшний день ее график не такой загруженный, как во время соревнований.

Ранее Дмитрий Соловьев сообщил, что чудом избежал инфаркта в день помолвки с Авериной. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Камила Валиева возобновит карьеру после дисквалификации в академии Татьяны Навки.