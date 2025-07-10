Дмитрий Соловьев сообщил, что чудом избежал инфаркта в день помолвки с Авериной

Дмитрий Соловьев признался, что чудом избежал инфаркта в день помолвки с Диной Авериной. Его слова передает «Матч ТВ».

Фигурист сделал предложение руки и сердца 14 февраля, в День всех влюбленных. По словам Дмитрия, он сильно переволновался и едва не перенес инфаркт. Спортсмен осознал, что влюбился в Дину и готов с ней построить семью, поэтому решился на ответственный шаг.

«Я ничего не помню! Только то, что у меня, кажется, до инфаркта был один удар сердца. Я сильно переживал. Мы уже обсуждали и свадьбу, и будущее, и детей, конечно же. Но все равно это волнительный момент. Даже не знаю, почему. Наверное, важный и ответственный шаг», — высказался фигурист.

По словам Дины, у нее было предчувствие, что Дмитрий сделает предложение. Однако, когда он достал кольцо, гимнастка испытала смешанные эмоции: она чувствовала как радость, так и испуг.

«Димочка очень переживал, нервничал, было видно, и я это чувствовала. Но когда он встал на одно колено и сделал мне предложение, я сначала не поверила, обрадовалась, удивилась, испугалась… У меня были смешанные чувства. Потом я обняла Димочку и сказала: «Да»», — призналась спортсменка.

Дина и Дмитрий сыграли свадьбу 7 июля, пригласив на нее весь шоу-бизнес.

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