Камила Валиева возобновит карьеру после дисквалификации в академии Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время Олимпиады в Пекине Камила Валиева угодила в допинг-скандал. В результате долгих разбирательств фигуристка была лишена почти всех титулов и дисквалифицирована. На тот момент Валиева тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, которая отказалась комментировать ситуацию.

По информации источника, совсем скоро у Валиевой истечет срок дисквалификации и после 25 октября она приступит к тренировкам. Новым наставником фигуристки станет Светлана Соколовская, которая преподает в академии Татьяны Навки.

В беседе со Sport24 Навка подтвердила сообщения в СМИ.

«Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой», — резюмировала она.

