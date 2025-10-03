Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сообщили о рождении сына
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сообщили о рождении сына. Спортсмены поделились радостной новостью в соцсети.
3 октября в блоге Алены появились снимки из роддома. На одном из них ее супруг держит на руках новорожденного сына и улыбается, глядя на него. Косторная не стала раскрывать подробностей родов и имя малыша.
«Добро пожаловать», — написала спортсменка.
Напомним, супруги объявили о пополнении в семье весной 2025 года во время ледового шоу.
Куница — не только муж Алены, но и ее партнер в фигурном катании. Наибольших высот Косторная достигла как одиночница, выиграв чемпионат Европы. После триумфального сезона она ушла от тренера Этери Тутберидзе и спустя время решила попробовать себя в парном виде спорта.
