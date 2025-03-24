Фигуристка Трусова объявила, что из-за беременности берет паузу в карьере

Российская фигуристка Александра Трусова объявила, что из-за беременности берет паузу в карьере. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Как призналась спортсменка, она берет паузу в выступлениях минимум до ноября 2025 года.

«Огромная благодарность всем людям за поддержку и все пожелания! Мы с Макаром все читаем и нам очень приятно. Меня на шоу вы, к сожалению, не увидите до ноября», — поделилась Трусова.

Александра Трусова начала встречаться с фигуристом Макаром Игнатовым в 2023 году. Пара сблизилась во время выступлений в новогодних ледовых шоу. В июне минувшего года спортсмен сделал возлюбленной предложение. Для этого он арендовал яхту и предложил ей выйти за него замуж на фоне разведенного моста в Петербурге. Уже в августе 2024-го они узаконили свои отношения.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с мужем в парном разряде, объявила о беременности.

Незадолго до этого Александра Трусова удивила внезапной сменой имиджа.