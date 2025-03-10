«12 часов в салоне»: Александра Трусова удивила внезапной сменой имиджа

20-летняя фигуристка Александра Трусова сменила имидж и стала блондинкой. Спортсменка удивила новым образом в соцсети.

Александра опубликовала интригующий снимок в личном блоге. На черно-белом фото фигуристка запечатлена в кресле мастера по волосам. Как выяснилось, ей захотелось перемен, и ради этого она провела 12 часов в салоне.

«12 часов в салоне. Хотите увидеть результат?» — написала она в Telegram-канале.

Спустя время Трусова вновь вышла на связь и опубликовала фото, на котором ее волосы приобрели блондинистый цвет.

Примечательно, что не все поклонники оценили перемены фигуристки. Многие отметили, что ей было лучше с рыжим цветом.

«Ужас, что ты наделала. Верни рыжий, было лучше», — высказались фолловеры.