«12 часов в салоне»: Александра Трусова удивила внезапной сменой имиджа
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20-летняя фигуристка Александра Трусова сменила имидж и стала блондинкой. Спортсменка удивила новым образом в соцсети.
Александра опубликовала интригующий снимок в личном блоге. На черно-белом фото фигуристка запечатлена в кресле мастера по волосам. Как выяснилось, ей захотелось перемен, и ради этого она провела 12 часов в салоне.
«12 часов в салоне. Хотите увидеть результат?» — написала она в Telegram-канале.
Спустя время Трусова вновь вышла на связь и опубликовала фото, на котором ее волосы приобрели блондинистый цвет.
Примечательно, что не все поклонники оценили перемены фигуристки. Многие отметили, что ей было лучше с рыжим цветом.
«Ужас, что ты наделала. Верни рыжий, было лучше», — высказались фолловеры.
Ранее Трусова показала, как муж поздравил ее на расстоянии с 14 февраля. Подробности читайте в этой новости.
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